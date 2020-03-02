***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -9.751.784 15.244.479 15.244.479Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 0 0 0 0 0 -9.751.784 9.751.784 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 -2.934 0 0 -4.917.820 -4.920.754 -4.920.754Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -8.016.270 -4.917.820 10.323.725 10.323.725Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27 0 0 0 0 0 -4.917.820 4.917.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 17.234 0 0 -7.017.770 -7.017.770 -7.017.770Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.934.090 -7.017.770 3.323.189 3.323.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38 -203.097Dönem Karı (Zararı)37 -7.017.770 -4.917.820Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.176.214 5.306.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.883 27.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.883 27.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.683.199 1.729.372Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.683.199 1.729.372Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31 4.475.132 3.549.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler901.561 -591.522Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 791.039 -564.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -80.376 -473.748Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 424 13.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 81.716 78.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 249.819 156.213Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -179.801 196.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.740 2.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 237 1.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 38.503 1.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.005 -203.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -59.967YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -116Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.683.199 1.729.256Ödenen Faiz33 -1.683.199 -1.729.372YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57 19Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 57 19Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.741.670 1.661.294İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 1.721.152 1.641.012İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.518 20.282Türev Araçlar15 0 0Stoklar13 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 424Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 0 237ARA TOPLAM1.741.727 1.661.974Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.741.727 1.661.974DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 9.980.694 15.246.865Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 0 0Peşin Ödenmiş Giderler24 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı36 0 0Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.980.694 15.246.865TOPLAM VARLIKLAR11.722.421 16.908.839KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.412.455 5.729.256Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 0 0Ticari Borçlar10 323.175 241.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 323.175 241.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 469.913 220.094Diğer Borçlar11 54.875 234.676İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 46.003 208.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.872 26.424Devlet Teşvik ve Yardımları20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 12.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 12.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 138.814 100.311ARA TOPLAM8.399.232 6.538.221Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler35 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.399.232 6.538.221UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 46.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 46.893Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 46.893TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.399.232 6.585.114ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.323.189 10.323.725Ödenmiş Sermaye27 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları27 789.204 789.204Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 10.870 10.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 0 -17.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -17.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 0 -17.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 474.975 474.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -12.934.090 -8.016.270Net Dönem Karı veya Zararı37 -7.017.770 -4.917.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.323.189 10.323.725TOPLAM KAYNAKLAR11.722.421 16.908.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.208.500 0Satışların Maliyeti28 -1.482.422 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0Genel Yönetim Giderleri29-30 -512.888 -519.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 146.729 2.334.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.694.490 -5.002.895ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.334.571 -3.187.726FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.334.571 -3.187.726Finansman Giderleri33 -1.683.199 -1.730.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.017.770 -4.917.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.017.770 -4.917.820DÖNEM KARI (ZARARI)-7.017.770 -4.917.820Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.017.770 -4.917.820Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 -0,31900000 -0,22350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.234 -2.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.234 -2.934Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.234 -2.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.000.536 -4.920.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.000.536 -4.920.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823720BIST