***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -14.300 474.975 1.735.514 -12.177.042 12.819.221 12.819.221Transferler0 0 0 0 0 -12.177.042 12.177.042 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -2.934 0 0 -2.441.562 -2.444.496 -2.444.496Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725Transferler0 0 0 0 -2.441.562 2.441.562 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 576.478 593.712 593.712Dönem Karı (Zararı)17.234Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38 -203.203Dönem Karı (Zararı)576.478 -2.441.562Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 576.478 -2.441.562Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.084 27.146Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 243.960 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.683.199 -4.965.695 2.409.545Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -4.917.942 2.415.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -79.574 -452.663Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -7.078 13.576Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 81.716 78.240Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 249.820 108.375Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -180.604 196.516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-112.033 50.277Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 237 1.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -112.270 48.973Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38 -203.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -10Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -10Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 0 -10YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38 -203.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 19 203.232DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 57 19Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 57 19 203.232Diğer Alacaklar1.741.670 1.662.096 1.187.546İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 1.721.151 1.641.814 1.168.805İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.519 20.282 18.741Peşin Ödenmiş Giderler0 424 14.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 424 14.000Diğer Dönen Varlıklar12 0 237 1.541ARA TOPLAM1.741.727 1.662.776 1.406.319TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.741.727 1.662.776 1.406.319DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.711.618 15.297.856 16.137.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 17.711.618 15.297.856 16.137.418Maddi Duran Varlıklar16 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0 0Diğer Duran Varlıklar12 0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.711.618 15.297.856 16.137.418TOPLAM VARLIKLAR19.453.345 16.960.632 17.543.737KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.412.446 5.729.247 874.341İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.412.446 5.729.247 874.341Banka Kredileri19 7.412.446 5.729.247 874.341Ticari Borçlar323.175 241.459 163.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 323.175 241.459 163.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 469.914 220.094 111.719Diğer Borçlar54.875 235.479 38.499İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 46.003 209.055 7.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.872 26.424 31.288Kısa Vadeli Karşılıklar22 85.684 12.425 4.779Çalışanlara S 0 12.425 4.779Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 85.684 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 138.814 100.310 51.337ARA TOPLAM8.484.908 6.539.014 1.243.894TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.484.908 6.539.014 1.243.894UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 3.456.163İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0 3.456.163Banka Kredileri19 0 0 3.456.163Uzun Vadeli Karşılıklar0 46.893 24.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 46.893 24.459Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 46.893 3.480.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.484.908 6.585.907 4.724.516ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.968.437 10.374.725 12.819.221Ödenmiş Sermaye23 22.000.000 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 789.204 789.204 789.204Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 10.870 10.870 10.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 -17.234 -14.300Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -17.234 -14.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 -17.234 -14.300Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 474.975 474.975 474.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -12.883.090 -10.441.528 1.735.514Net Dönem Karı veya Zararı32 576.478 -2.441.562 -12.177.042Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.968.437 10.374.725 12.819.221TOPLAM KAYNAKLAR19.453.345 16.960.632 17.543.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 1.208.500 0Satışların Maliyeti25 -1.482.422 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0BRÜT KAR (ZARAR)-273.922 0Genel Yönetim Giderleri26 -511.288 -518.372Pazarlama Giderleri26 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 3.206.077 2.242.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -160.847 -2.765.718ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.260.020 -1.041.320Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.260.020 -1.041.320Finansman Gelirleri30 0 0Finansman Giderleri30 -1.683.542 -1.400.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)576.478 -2.441.562Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)576.478 -2.441.562DÖNEM KARI (ZARARI)576.478 -2.441.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları576.478 -2.441.562Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02600000 -0,11100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.234 -2.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 17.234 -2.934Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.234 -2.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)593.712 -2.444.496Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları593.712 -2.444.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884546BIST