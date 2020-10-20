***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim, 02.03.2020 Finansal Rapor, Faaliyet Raporuna İlişkin BildirimYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar01.01.2019-31.12.2019 finansal tablo ve dipnotların tümü ile birlikte 2019 yılı faaliyet raporuDeğişikliğin Nedeni2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeni ile TTK'nun 403/5. Maddesinde öngörülen prosedürün uygulanmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiNet Dönem Karına veya Zararına etkisi beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle 28.08.2020 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda TTK'nun 403/5. Maddesinde öngörülen prosedür uygulanmış ve 01.01.2019-31.12.2019 dönemi finansal tablolarının tekrar bağımsız denetimden geçirilmesi kararı alınmıştır.Bu nedenle 2019 yılı faaliyet raporu, finansal tabloları ve dipnotları ile sorumluluk beyanı tekrar kamunun bilgisine sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882585BIST