***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.07.2020Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50, 34340,Gayrettepe, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve özellikle "görüş verilmekten imtina edilen hususların" okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,8 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Şirketin 2019 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2019 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten Kaçınması" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, mevcut 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2019 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesi , Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,14 - Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Dilek ve Temenniler,19 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EGCYO 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EGCYO 2019 Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 28 Temmuz 2020 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2019 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Ağustos 2020 tarihinde saat 11:30'da Dedeman İstanbul Yıldız Posta Cad. No: 50,34340, Gayrettepe, İstanbul adresinde, yukarıdaki gündem dahilinde yapılmasına, gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, toplantı ile ilgili gerekli işlemlerin ifasına, genel kurulun gerçekleştirilmesi için Bakanlık Temsilcisi başvurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862849BIST