***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.06.2020 23:23
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak belirlendiği ve sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellendiği Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 8 maddesi tadili sermaye azaltım ve eşanlı artırımı da kapsamış olduğundan kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin belirlendiği kararın iptal edildiğini, Kamunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853633
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8544
En Düşük
6,8445
18:057,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7046
En Düşük
7,6905
18:05392,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,91
|Açılış
|: 392,59
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4687
|8,5112
|% 0,74
|
|Frank
|7,2044
|7,2478
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,00
|
|Altın Gr.
|392
|393
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|7,50
|
|Tam
|2.611
|2.625
|7,60
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,06
|
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