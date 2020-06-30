***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden Kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak belirlendiği ve sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellendiği Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 8 maddesi tadili sermaye azaltım ve eşanlı artırımı da kapsamış olduğundan kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin belirlendiği kararın iptal edildiğini, Kamunun bilgisine sunarız.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853633BIST