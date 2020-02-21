***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.02.2020 13:31
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklam
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Şişli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820805
BIST
13:56116.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 404,86
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
13:566,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:566,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:56320,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,25
|Açılış
|: 320,91
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|32,10
|52.908.151
|% 13,67
|
|KOZAA
|12,66
|333.602.604
|% 12,63
|
|DGGYO
|6,40
|13.225.849
|% 12,48
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|MIPAZ
|3,09
|121.382.642
|% -13,20
|
|HATEK
|8,40
|8.395.127
|% -9,39
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,75
|74.137.636
|% -7,70
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,34
|747.058.059
|% -0,21
|
|ASELS
|28,60
|627.391.510
|% 0,85
|
|IPEKE
|10,04
|373.907.249
|% 9,01
|
|KOZAA
|12,66
|333.602.604
|% 12,63
|
|HALKB
|6,74
|283.273.860
|% -1,17
|
|ODAS
|2,09
|224.162.363
|% 1,95
|
|EKGYO
|1,51
|159.309.290
|% -1,31
|
|CEMAS
|1,24
|125.462.943
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,20
|109.726.178
|% 1,69
|
|ADESE
|1,50
|141.553.752
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8643
|7,9038
|% 0,37
|
|Frank
|6,1938
|6,2311
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6241
|1,6323
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|14,97
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|-0,90
|