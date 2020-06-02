***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2020 23:47
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararımıza istinaden
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 22.000.000-TL'ndan 18.000.000-TL'lik sermaye azaltımı yapılarak 4.000.000.-TL'ye indirilmesine, eş anlı olarak 16.000.000.-TL tutarında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin 20.000.000.-TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı işlemi ile şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100,000,000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EGCYO_EsasSözleşme_TadilMetni_02062020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848667
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
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|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
18:056,7050
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,7800
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18:057,4940
En Yüksek
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|: 7,5600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
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382,07
En Düşük
370,81
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3994
|8,4415
|% -0,94
|
|Frank
|6,9456
|6,9875
|% -1,58
|
|Riyal
|1,7829
|1,7918
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|1,68
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.457
|-52,20
|
|Tam
|2.488
|2.521
|-61,20
|
|Yarım
|1.214
|1.234
|-30,00
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,00
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|B. Petrol
|39,56
|39,56
|-0,07
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