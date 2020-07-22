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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.07.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından değerlendirilmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul'ca uygun görülmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdf
EK: 2 OnaylıTadilMetni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861177


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KLNMA 47,52 85.708.403 % 10,00  
KENT 1.827,50 84.444.486 % 10,00  
PKENT 539,00 6.974.586 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6821 8,7257 % 0,29  
Frank 7,3318 7,3760 % 0,75  
Riyal 1,8215 1,8306 % 0,48  
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Altın Ons 1.854 1.854 12,02  
Altın Gr. 408 408 3,90  
Cumhuriyet 2.649 2.670 24,40  
Tam 2.728 2.740 25,00  
Yarım 1.324 1.340 12,20  
Çeyrek 664 671 6,10  
Gümüş.Ons 22,15 22,19 0,88  
Gümüş Gr. 4,87 4,87 0,21  
B. Petrol 43,79 43,79 -0,53  
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