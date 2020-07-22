***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından değerlendirilmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi Kurul'ca uygun görülmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdfEK: 2 OnaylıTadilMetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861177BIST