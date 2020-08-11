***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2020 18:03
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İzni hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.08.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 7479 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 egcyo_kayıtlı sermaye tadili.pdf
EK: 2 OnaylıTadilMetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868138
BIST