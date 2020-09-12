***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 10.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 11.09.2020Ek Açıklamalar28.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda görüşülüp kabul edilen Esas Sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 100.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu 11 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve TCTicaretBakanlık_Tadil İzinMetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874835BIST