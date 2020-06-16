***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Başkanlığı'nın 16.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2514 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz 21.04.2020 tarihinde bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım"), ve EGC Tarım Arazileri AŞ ("EGC Tarım") tarafından T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan konkordato mühlet verilmesi talepli davanın 21.04.2020 tarihinde görülen duruşmasında alınan ara kararı ve ön inceleme ve tahkikat için duruşmanın 16.06.2020 tarihine bırakıldığını pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşmıştı.Mahkemenin 16.06.2020 tarihinde yapılan duruşması ile ilgili gerekli bilgilendirme şirketimizce kamuoyu ile paylaşılmış olup şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851439BIST