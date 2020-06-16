***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.06.2020 18:19
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 16.06.2020 tarih ve BİAŞ-2-2514 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz 21.04.2020 tarihinde bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım"), ve EGC Tarım Arazileri AŞ ("EGC Tarım") tarafından T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan konkordato mühlet verilmesi talepli davanın 21.04.2020 tarihinde görülen duruşmasında alınan ara kararı ve ön inceleme ve tahkikat için duruşmanın 16.06.2020 tarihine bırakıldığını pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşmıştı.
Mahkemenin 16.06.2020 tarihinde yapılan duruşması ile ilgili gerekli bilgilendirme şirketimizce kamuoyu ile paylaşılmış olup şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851439
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 379,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6222
|% 0,07
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|0,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,70
|
|Tam
|2.535
|2.554
|1,80
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,90
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,05
|