***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
12.10.2020 17:26
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
02.10.2020 ( 01.10.2020 tarihli celse ara kararı ile tefrik edilen dosya)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.10.2020
Davanın Konusu
08.08.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ve genel kurulda 3.,5.,6., 7. ve 10. maddelerinde alınan kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Tan EGELİ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/530 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
04.10.2020 (Tensip Karar Tarihi)
Alınan Karar
Taraflara duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine, duruşmasının 10.12.2020 tarihinde yapılmasına karar verildi.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
10.12.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08/08/2019 tarihinde, saat: 11:00'da, Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent-Büyükdere Cad. N187 Şişli 34394 İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait 08/08/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ve genel kurulda 3.,5.,6., 7. ve 10. maddelerinde alınan kararların iptaline ilişkin İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2020/530Esas dosya numarası ile dava kaydı yapılmıştır.
Tensip tutanağına göre taraflara duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine, duruşmasının 10.12.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880813
BIST