***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi02.10.2020 ( 01.10.2020 tarihli celse ara kararı ile tefrik edilen dosya)Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi12.10.2020Davanın Konusu08.08.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ve genel kurulda 3.,5.,6., 7. ve 10. maddelerinde alınan kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Tan EGELİDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/530 EsasDavanın Duruşma Tarihi04.10.2020 (Tensip Karar Tarihi)Alınan KararTaraflara duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine, duruşmasının 10.12.2020 tarihinde yapılmasına karar verildi.Bir Sonraki Duruşma Tarihi10.12.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 08/08/2019 tarihinde, saat: 11:00'da, Dedeman İstanbul & Park Dedeman Levent-Büyükdere Cad. N187 Şişli 34394 İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2018 yılına ait 08/08/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ve genel kurulda 3.,5.,6., 7. ve 10. maddelerinde alınan kararların iptaline ilişkin İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2020/530Esas dosya numarası ile dava kaydı yapılmıştır.Tensip tutanağına göre taraflara duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine, duruşmasının 10.12.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880813BIST