***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13 Mart 2020 de yapılması planlanan toplantısında sağlık nedenleri ile gerekli çoğunluğu sağlanamamış ve 28 Mart 2020 de aynı gündem maddeleri ile yapılabilen ilk toplantısında16 Eylül 2019 tarihinden beri şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren Tan EGELI'nin bu görevi asaleten yapmasına, şirketimizin içinde bulunduğu konjunktür ve nakit sıkıntısı nedeni ile kendisine bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833044BIST