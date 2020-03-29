***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2020 12:23
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2020 tarihli toplantısında
Covid-19 (Corona) virüsü ile etkin mücadele kapsamında merkez ofisimizde ilk aşamada 13 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanan tedbir amaçlı geçici kapalılık halinin 06 Nisan 2020'e uzatılmasına,
13 Mart 2020 den beri bağlı ortaklıklarımızda uygulanan, faaliyetlerin çiftliklerimizde hayvanlarımızın sağlığını, arazilerimizde de ürünlerimizi koruyacak şekilde minimumda kapalı devre devam ettirilmesi, ve çiftliklerimize dışarıdan hertürlü girişlerin yasaklanması kararlarının 06 Nisan 2020 tarihine kadar uygulanmasına devamına,
oybirliği ile karar verilmişdir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833047
BIST
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|SASA
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|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
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|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
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|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
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|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
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|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
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|DARDL
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|% -9,93
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|RTALB
|5,76
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|1.575.064.230
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|GARAN
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|ASELS
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|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
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|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
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|IHLGM
|0,90
|178.760.136
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|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
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|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
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|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
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|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
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|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
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|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
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|Alış
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|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
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|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
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|B. Petrol
|24,92
|24,92
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