***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Mart 2020 tarihli toplantısındaCovid-19 (Corona) virüsü ile etkin mücadele kapsamında merkez ofisimizde ilk aşamada 13 Mart – 28 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanan tedbir amaçlı geçici kapalılık halinin 06 Nisan 2020'e uzatılmasına,13 Mart 2020 den beri bağlı ortaklıklarımızda uygulanan, faaliyetlerin çiftliklerimizde hayvanlarımızın sağlığını, arazilerimizde de ürünlerimizi koruyacak şekilde minimumda kapalı devre devam ettirilmesi, ve çiftliklerimize dışarıdan hertürlü girişlerin yasaklanması kararlarının 06 Nisan 2020 tarihine kadar uygulanmasına devamına,oybirliği ile karar verilmişdir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833047BIST