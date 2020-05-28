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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2020 23:58
GÜNCEL HABERLER



***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Genpa Invest GmbH i.G. ("Genpa Invest") arasında bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Doğa Tarım") büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık hayvan alım satımı, süt besiciliği ve satışı alanlarındaki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, ve bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için gerekli sermaye ve finansmanın sağlanması amacı ile bir ortaklık oluşturmak için iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. 
Anlaşma kapsamında Genpa Invest, konkordato sürecinde olan bağlı ortaklığımız Doğa Tarım'da hukuki, mali ve teknik inceleme yaptırma, alacaklılar ile ön görüşme yapma ve şirket aktiflerini bağımsız eksperlere değerletme haklarına sahip olacaktır. Bu işlemlerin tamamlanması için şirketimiz Genpa Invest'in 60 günlük münhasırlık talebini uygun bulmuşdur.
İncelemeler sonucunda oluşacak olası ortaklık koşulları doğrultusunda ortaklık kurup kurmama takdiri Genpa Invest ve şirketimize ait olup, iki tarafda anlaşılan şartlarda ortak olma kararı verdiği takdirde, ortaklık işlemleri gerçekleştirilecektir. Taraflar incelemelerin tamamlanıp, Doğa Tarım'da ortaklık kurup kurmama kararının en geç 31 Temmuz 2020'e kadar verilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847551


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