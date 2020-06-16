***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2020, 21.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım"), EGC Tarım Arazileri AŞ ("EGC Tarım") ve Tan EGELI tarafından T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesinde 7101 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik İİK.'nun 286 ve devamı maddeleri gereğince Konkordato mühleti verilmesi için dava açılmış olduğu, ilgili mahkemece 24 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere 3 ("üç") aylık geçici mühlet verilerek, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21 Nisan 2020'a bırakıldığına tensiben karar verildiği ve mahkemenin 21 Nisan 2020 tarihinde yapılan duruşmasında geçici mühlet süresinin 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2 ("iki") ay süre ile uzatılmasına karar verilerek ön inceleme ve tahkikat için duruşmanın 16 Haziran 2020 tarihine bırakıldığı şirketimize iletilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. Mahkemenin 16.06.2020 tarihinde yapılan duruşmasında dosyaya ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak davacıların kesin mühlet taleplerinin kabulü ile İİK.nun 289/3 maddesi gereğince davacılara 24.06.2020 tarihinden başlamak üzere 1 ("Bir") yıllık kesin mühlet verilmesine, bu süre boyunca geçici komiser heyetinin görev ve yetkilerinin aynen devam etmesine, mahkemece daha evvel verilen tedbir kararlarının aynen devamına, 7101 sayılı yasa ile değişik İİK. nın 293. maddesi uyarınca alınan kararlar kesin olmak üzere karar verdiği ve duruşmanın 15.10.2020 tarihine bırakıldığı şirketimize bildirilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851434BIST