***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 18:36
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.07.2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim komitesinin raporunda önerildiği üzere ekte kısa özgeçmişleri bulunan Sayın Mehmet C. TÜKEL ve Sayın İlker CANÖZER, 28.07.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak oya sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862139
BIST
18:051.196
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|: 1.192
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1.203
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|Önceki Kapanış
|: 418,84
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435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8449
|8,8893
|% 1,25
|
|Frank
|7,4587
|7,5037
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8321
|1,8413
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|33,44
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,23
|
|Cumhuriyet
|2.808
|2.836
|112,30
|
|Tam
|2.893
|2.916
|121,70
|
|Yarım
|1.404
|1.423
|56,40
|
|Çeyrek
|704
|713
|28,20
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|1,53
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|0,37
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,16
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