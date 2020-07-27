***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.07.2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim komitesinin raporunda önerildiği üzere ekte kısa özgeçmişleri bulunan Sayın Mehmet C. TÜKEL ve Sayın İlker CANÖZER, 28.07.2020 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak oya sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862139BIST