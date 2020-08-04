***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda şirketimiz Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Genpa Invest GmbH i.G. ("Genpa Invest") arasında bağlı ortaklığımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Doğa Tarım") büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık hayvan alım satımı, süt besiciliği ve satışı alanlarındaki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, ve bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için gerekli sermaye ve finansmanın sağlanması amacı ile bir ortaklık oluşturmak için iyi niyet anlaşması imzalandığı, anlaşma kapsamında Genpa Invest, konkordato sürecinde olan bağlı ortaklığımız Doğa Tarım'da hukuki, mali ve teknik inceleme yaptırma, alacaklılar ile ön görüşme yapma ve şirket aktiflerini bağımsız eksperlere değerletme haklarına sahip olduğu ve bu işlemlerin tamamlanması için şirketimiz Genpa Invest'in 60 günlük münhasırlık talebinin uygun bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Genpa Invest tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin pandemi seyahat kısıtlamaları nedeni ile uzadığı, dolayısı ile kendileri ile mutabık kalınan 60 günlük münhasırlık süresinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılması için şirketimize yaptıkları teklif yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve sürecin Genpa Invest'e herhangi bir münhasırlık tanımadan devamı uygun görülmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864357BIST