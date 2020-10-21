***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 20:10
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019, 27.12.2019, 23.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıkları Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. ‘nde ("Doğa Tarım") ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım") ile ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Doğa Tarım ve Batı Tarım Yönetim Kurulu üyeleri ve Yetkilileri Tan Egeli, Ersoy Çoban ve Uğur Özkan hakkında küçükbaş ve büyükbaş hayvanları muhafaza etmek görevini ihlal etme suretiyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ni zarara uğrattıkları şikayetiyle dava açıldığınının şirketimize bildirildiği daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
25.12.2019 tarihinde görülen son duruşmada mahkemece 5271 sayılı CMK nın 223/8 md gereğince yargılamanın durdurulmasına, CMK 254/1 md gereğince dosyanın kararın kesinleşmesi ile Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiş ve konu şirketimizce kamuoyu ile paylaşılmışdı.
Çal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Uzlaştırma hükümlerinin uygulanması amacıyla yargılamanın durmasına karar verildiği ancak Çal Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış olduğundan DURMASINA KARAR VERİLMİŞ OLAN YARGILAMANIN KALDIĞI YERDEN AYNEN DEVAMINA, Tarafların daha önce ifadelerinin alınmış olmasından bahisle bu hususta işlem yapılmasına yer olmadığına, ve duruşmanın bu nedenle 16.12.2020 tarihine bırakılmasına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.
Söz konusu davaya Şirketimiz taraf değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882926
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|Tam
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|3.278
|24,26
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|11,73
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