***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Eş anlı Sermaye Azaltım ve Artırım İşlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 22.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEVRN00020 5.262,605 4.305,768 81,81818B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 21.994.737,395 17.995.694,232 81,81818Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 22.000.000 18.000.000,000 81,81818Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEVRN00020 5.262,605 3.827,348 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 NâmaB Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 21.994.737,395 15.996.172,652 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EGCYO, TRAEVREN91Q7 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 22.000.000 16.000.000,000 400,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 02.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca1.Şirketimiz'in 08.08.2019 tarihli 2018 Hesap yılına ilişkin Olagan Genel Kurul toplantısında verilen "iyileştirme" kararı doğrultusunda, 2019 yılında ki ekonomik daralma, tarım sektorunde girdilerin yükselişi, piyasanın daralması ve şirketlerimizin finansmana erişimin zorlaşması sonucu oluşan taze sermaye ihtiyacı doğrultusunda ve Şirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğundan,Şirketimiz 31.12.2018 finansal tablolarında yer alan 8.016.272-TL geçmiş yıllar ve 4.917.820-TL dönem zararından kaynaklanan toplam 12.935.090 TL bilanço açığının kapatılması için sermayesinin 18.000.000-TL (81,81818%) oranında fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla 22.000.000 TL'den 4.000.000-TL'ye düşürülmesine, yapılacak sermaye azaltım tutarı bilanço açığından fazla olduğundan eş anlı olarak yapılacak sermaye arttırımı ile söz konusu farkın kapatılmasına, bu doğrultuda Şirket sermayesinin eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 16.000.000-TL tutarında (400% oranında) bedelli sermaye artırımı yapılarak, 4.000.000TL'den 20.000.000.-TL'ye artırılmasına,2.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,3.Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,4.Arttırılan 16.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının (B) Grubu ve nama yazılı olarak oluşturulmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,5.Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,6.Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,7.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,8.Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca ve Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin , mevcut 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2019 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000TL olarak belirlenmesine, 100.000.000-TL yeni sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile güncellenmesine Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR " başlıklı 8 maddesinin, ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),9.Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,10.Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,11.Sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmeti alınması için belirlenecek aracı kurum ile sözleşme yapılmasına,12.Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli ön izinlerin alınmasını takiben Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 EGCYO_EsasSözleşme_TadilMetni_02062020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848666BIST