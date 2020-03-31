***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAN EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür 0.02 A Bağımsız Üye DeğilEGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ UĞUR ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi Temsilcisi, Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiEBRU EGELİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Vekili Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiMEHMET CEMAL TÜKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTAN EGELİ Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833519BIST