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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2020 17:21
GÜNCEL HABERLER



***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAN EGELİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.02 A Bağımsız Üye Değil
EGELİ & CO. AİLE OFİSİ YÖNETİM DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ EBRU EGELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET CEMAL TÜKEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İLKER CANÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Maden Mühendisi / Metalurjist İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ UĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
EGC TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ GÜLDEM ATABAY ŞANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877503


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Cumhuriyet 3.123 3.170 -31,00  
Tam 3.105 3.185 -35,00  
Yarım 1.501 1.541 -16,93  
Çeyrek 753 770 -8,47  
Gümüş.Ons 23,39 23,44 -0,77  
Gümüş Gr. 5,86 5,87 -0,21  
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