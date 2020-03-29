***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, TTK 376 ikinci ve üçüncü fıkrası uygulaması çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,1- Ekteki 31.12.2019 tarihli TTK 376 bilançosunun kabulüne,2-TTK 376 bilançosunun aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını karşıladığı tespit edilmiş olup, buna bağlı olarak TTK'nın 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığına,3-Ekli TTK 376 bilançosunun, Kurulun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğunun ve bunların yerine geçemeyeceğinin kabulüne,4- Tüm bu hususların Kurul'un özel durumlarının açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerektiğineoy birliğiyle karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833046BIST