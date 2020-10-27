***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
27.10.2020 23:33
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2020, 03.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince, SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri ve UFRS sistemine uygun olarak TTK 403/5 gereğince hazırlanan 31 Aralık 2019 tarihli bilançoda sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının, zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası çerçevesinde, konunun 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve konuya ilişkin iyileştirici çözümler hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmasına, gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884567
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|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
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|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
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|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
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|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
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|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
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|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
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|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
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|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
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|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
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|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
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|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
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|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
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|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
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|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
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|TSKB
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|% 9,90
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|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
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|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
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|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
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|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1911
|8,1962
|% 0,14
|
|Euro
|9,6508
|9,6571
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,6470
|10,7004
|% 1,43
|
|Frank
|8,9720
|9,0260
|% 1,16
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|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 1,18
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-0,18
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|Altın Gr.
|502
|502
|7,22
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|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
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|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,09
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|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,01
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|B. Petrol
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|41,12
|0,09
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