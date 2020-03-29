***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimiz Genel Müdürlük görevini asaleten yürütecek olan Tan EGELI'nin üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabuluneYönetim Kurulu üyemiz Ebru Egeli'nin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine,Yönetim Kurulu üyemiz Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri AŞ temsilcisi Uğur ÖZKAN'ın Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine atanmalarına,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833045BIST