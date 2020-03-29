***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2020 11:52
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimiz Genel Müdürlük görevini asaleten yürütecek olan Tan EGELI'nin üstlenmiş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulune
Yönetim Kurulu üyemiz Ebru Egeli'nin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine,
Yönetim Kurulu üyemiz Egeli & Co Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık ve Destek Hizmetleri AŞ temsilcisi Uğur ÖZKAN'ın Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine atanmalarına,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833045
BIST
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|BNTAS
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|SASA
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|219.623.200
|% 10,00
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|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
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|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
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|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
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|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
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|DARDL
|4,08
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|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
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|THYAO
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|1.575.064.230
|% -4,22
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|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
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|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
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|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
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|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
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|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
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|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,0183
|8,0585
|% 3,04
|
|Frank
|6,7534
|6,7940
|% 2,11
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|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,91
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,48
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|Altın Gr.
|336
|336
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,44
|14,49
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
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|B. Petrol
|24,92
|24,92
|-1,42
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