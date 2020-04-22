***EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.04.2020 16:57
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EGEEN
24.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE ENDUSTRI EGEEN 17,89 15,2065
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839853
BIST
17:2998.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 739,05
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:296,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:297,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:29384,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 6,17
|Açılış
|: 384,39
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|31,24
|18.276.831
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.547.316
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.515
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|CEOEM
|3,29
|28.387.449
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|EUYO
|1,65
|18.071.706
|% -5,71
|
|ATAGY
|3,82
|17.089.948
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,10
|930.271.333
|% -0,98
|
|SASA
|8,78
|590.982.583
|% 5,66
|
|ECILC
|4,72
|553.926.866
|% 1,51
|
|SOKM
|10,63
|493.240.885
|% 9,93
|
|ASELS
|26,94
|393.314.836
|% -0,07
|
|DOHOL
|1,81
|292.869.132
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,66
|353.892.428
|% 4,72
|
|KARSN
|1,58
|204.823.006
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|261.435.947
|% 1,01
|
|ECILC
|4,72
|553.926.866
|% 1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5923
|8,6354
|% 0,51
|
|Frank
|7,1803
|7,2235
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8537
|1,8629
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|21,95
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.529
|45,30
|
|Tam
|2.535
|2.595
|46,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|22,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|21,37
|21,37
|2,04
|
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