***EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGEEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EGEEN24.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE ENDUSTRI EGEEN 17,89 15,2065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839853BIST