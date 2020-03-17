***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:56
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829970
BIST
15:5784.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -3.122,38
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:576,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0645
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
15:577,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0583
|Açılış
|: 7,1310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1234
15:57309,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,77
|Açılış
|: 309,66
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.263.177
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PEKGY
|2,00
|5.866.350
|% 6,38
|
|DITAS
|7,46
|483.351
|% 5,82
|
|KARTN
|287,80
|7.411.510
|% 5,46
|
|KRTEK
|1,35
|492.841
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.391.920
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|15.425.296
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|16.927.460
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.326.756
|% -10,00
|
|ASELS
|21,20
|967.005.246
|% -7,50
|
|THYAO
|7,88
|816.409.325
|% -4,25
|
|GARAN
|8,21
|586.580.173
|% 0,24
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|1,99
|263.852.144
|% -1,97
|
|YKBNK
|1,99
|263.852.144
|% -1,97
|
|IHLGM
|0,79
|83.684.133
|% -8,14
|
|THYAO
|7,88
|816.409.325
|% -4,25
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|78.476.911
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8285
|7,8677
|% -0,53
|
|Frank
|6,7267
|6,7673
|% -0,57
|
|Riyal
|1,7247
|1,7333
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|-34,00
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.063
|2.094
|26,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|33,24
|
|Yarım
|997
|1.024
|16,08
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|12,25
|12,28
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|29,71
|29,71
|-0,34
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