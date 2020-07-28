***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:29
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862301
BIST
11:251.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
11:256,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:258,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:25427,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,04
|Açılış
|: 427,00
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|32.869.158
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|19.026.858
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|77.631.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.961.020
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.152.729
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|18.365.094
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|KRTEK
|5,35
|1.117.776
|% -8,86
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ASELS
|37,52
|980.372.051
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,07
|786.345.854
|% 7,24
|
|EKGYO
|2,31
|479.828.425
|% -0,43
|
|GARAN
|7,65
|297.337.886
|% -1,54
|
|DOCO
|408,80
|238.579.552
|% 5,58
|
|EKGYO
|2,31
|479.828.425
|% -0,43
|
|GUSGR
|6,07
|786.345.854
|% 7,24
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,79
|168.561.705
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,70
|220.158.557
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8399
|8,8842
|% 0,21
|
|Frank
|7,4556
|7,5005
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-19,28
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.813
|-13,40
|
|Tam
|2.858
|2.893
|-13,70
|
|Yarım
|1.387
|1.412
|-6,70
|
|Çeyrek
|696
|707
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,54
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|5,16
|5,17
|-0,26
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,01
|