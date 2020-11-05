EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler12:43
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4609
|8,4652
|% 0,52
|Euro
|9,9892
|9,9958
|% 1,17
|Sterlin
|10,9884
|11,0435
|% 0,79
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% 0,77
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,42
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|12,92
|Altın Gr.
|522
|522
|5,95
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|20,00
|Tam
|3.439
|3.525
|17,83
|Yarım
|1.662
|1.705
|8,63
|Çeyrek
|834
|853
|4,31
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,54
|0,63
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|-0,21
Seans Raporu 12:43
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 96 değişimle 1179 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 95 değişimle 1179 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %0, 99 değişimle 1179 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %1, 01 değişimle 1179 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %1, 09 değişimle 1180 puandan