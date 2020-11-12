***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:03
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888106
BIST
16:231.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.266
16:237,7316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0629
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:239,1342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0546
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:23465,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,28
|Açılış
|: 465,73
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BFREN
|1.145,80
|79.302.092
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.799.898
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|98.530.185
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.372.411
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|128.879.243
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|YKBNK
|2,83
|2.922.063.668
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,11
|2.865.763.485
|% 3,79
|
|THYAO
|11,83
|2.700.156.121
|% 0,42
|
|SISE
|6,74
|1.769.787.094
|% -1,46
|
|TUPRS
|87,40
|1.623.319.710
|% 0,17
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7257
|7,7316
|% -0,81
|
|Euro
|9,1237
|9,1342
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,1490
|10,1999
|% -1,14
|
|Frank
|8,4220
|8,4727
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0598
|2,0701
|% -0,56
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|-73,14
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|-35,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|-17,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,23
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
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16:34ARSAN
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 144, 094 adet işlem
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16:33IEYHO
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 563, 733 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 69 artarak (% 0.26 ) 1, 431
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16:32XU100
Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 42, 495.00 milyon TL de
-
16:32KERVN
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 0.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 940 adet işlem