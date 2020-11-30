***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 11:13
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890497
BIST
11:131.309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -19,80
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:137,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,8058
11:139,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3482
11:13447,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,00
|Açılış
|: 447,55
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|5.348.593
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|107.403.092
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|34.657.208
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,50
|1.702.042
|% -7,86
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|ALCAR
|219,60
|20.227.199
|% -6,95
|
|EKGYO
|2,23
|741.724.115
|% 2,76
|
|GARAN
|8,98
|514.219.675
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,09
|416.446.691
|% -1,36
|
|PETKM
|4,19
|336.449.319
|% -0,95
|
|THYAO
|11,61
|287.738.780
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,23
|741.724.115
|% 2,76
|
|TSKB
|2,27
|268.078.642
|% -5,81
|
|TEKTU
|2,09
|185.400.018
|% 5,03
|
|YKBNK
|2,93
|266.795.489
|% -2,01
|
|KRDMD
|5,09
|416.446.691
|% -1,36
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8116
|7,8190
|% 0,07
|
|Euro
|9,3567
|9,3667
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4057
|10,4579
|% 0,47
|
|Frank
|8,6294
|8,6814
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0789
|2,0894
|% 0,09
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-8,99
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,09
|
|B. Petrol
|47,44
|47,44
|-0,81
|