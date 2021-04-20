***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:05
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929564
BIST
11:551.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
11:558,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1225
En Düşük
8,0681
11:559,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8093
En Düşük
9,7152
11:55461,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 461,16
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.313.190
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.437.216
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|OYAYO
|8,09
|4.303.508
|% 6,59
|
|KUTPO
|51,30
|46.988.146
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.146.057
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.490.903
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|5.821.124
|% -9,93
|
|SANEL
|4,46
|772.853
|% -9,90
|
|GARAN
|7,13
|690.769.770
|% 1,86
|
|EREGL
|18,11
|473.430.429
|% -0,28
|
|PETKM
|6,56
|404.325.448
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,21
|341.514.753
|% -0,96
|
|SISE
|7,25
|226.044.337
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,84
|224.846.114
|% -1,08
|
|TSKB
|1,27
|132.164.972
|% -1,55
|
|GARAN
|7,13
|690.769.770
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,13
|184.501.328
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|69.379.263
|% -0,90
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1180
|8,1207
|% 0,40
|
|Euro
|9,8003
|9,8093
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,3132
|11,3700
|% 0,34
|
|Frank
|8,8324
|8,8856
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,31
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,01
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|0,77
|
Seans Raporu
11:55
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12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 58 kaybederek (% -0.22 ) 1, 190
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