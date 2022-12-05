***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 11:14
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084227
BIST
11:074.923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -40,11
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.922
11:0718,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:0719,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:071.078,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.078,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:05
|GLCVY
|31,68
|50.860.240
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|268.404.640
|% 9,99
|
|HATEK
|13,56
|38.973.540
|% 9,98
|
|EUREN
|83,75
|76.583.094
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|90.681.282
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|38.146.348
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|7.186.957
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|216.867.589
|% -9,88
|
|SASA
|108,20
|464.745.532
|% -9,83
|
|THYAO
|129,90
|2.991.173.024
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,13
|1.753.213.709
|% 2,51
|
|EREGL
|40,92
|1.419.642.215
|% -1,21
|
|KOZAL
|392,60
|957.842.794
|% 0,15
|
|TUPRS
|480,10
|945.835.597
|% -0,21
|
|EKGYO
|7,20
|848.127.888
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,13
|1.753.213.709
|% 2,51
|
|ADESE
|1,78
|161.602.456
|% 5,33
|
|SKBNK
|2,68
|192.003.278
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,34
|555.922.480
|% -0,96
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6379
|% 0,02
|
|Euro
|19,6501
|19,6580
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,8383
|22,9529
|% 0,08
|
|Frank
|19,8343
|19,9538
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,73
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.203
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.493
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,10
|86,10
|0,53
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 14 kaybederek (% -0.76 ) 5, 274
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KRDMD
-
11:20XU100
Endeks 4, 928 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 27, 686.00 milyon TL de
-
11:20SASA
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 108.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 360 adet işlem
-
11:19GESAN
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 242.40 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 214 adet işlem