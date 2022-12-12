***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2022 10:14
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086549
BIST
16:095.192
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 186,47
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0918,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0919,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0747
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:091.073,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.073,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:09
|POLTK
|1.272,70
|30.971.148
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.837.929
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.767.047
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|126.530.541
|% -6,84
|
|IDEAS
|47,90
|62.991.557
|% -5,71
|
|MRGYO
|4,95
|73.701.809
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,10
|8.454.493.077
|% 1,49
|
|SAHOL
|40,96
|7.420.404.445
|% 2,14
|
|ASELS
|57,35
|5.772.378.466
|% 7,20
|
|YKBNK
|11,64
|4.244.012.133
|% 2,56
|
|EREGL
|41,48
|4.241.010.921
|% 2,42
|
|EKGYO
|7,81
|3.821.752.911
|% 3,31
|
|SKBNK
|2,80
|1.053.842.932
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,64
|4.244.012.133
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,18
|3.448.042.418
|% 5,77
|
|TSKB
|4,21
|1.268.485.637
|% 6,31
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6472
|% 0,03
|
|Euro
|19,7016
|19,7098
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,8202
|22,9346
|% 0,17
|
|Frank
|19,9058
|20,0257
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:09
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16:24IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 082, 132 adet işlem
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16:21XU100
Endeks 5, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 67 üstünde . İşlem hacmi 103, 858.00 milyon TL de
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16:20ARSAN
Yüzde 7.86 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 676 adet işlem
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16:19TCELL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 013, 107 adet işlem
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16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem