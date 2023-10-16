***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 10:28
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206467
BIST
'
16:307.995
En Düşük
|Değişim
|: -1,46%
|| -118,27
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:3027,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1179
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:3029,4034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1979
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:301.718,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.718,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|119.059.124
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.840.049
|% -9,77
|
|AVGYO
|7,05
|38.330.399
|% -9,38
|
|BYDNR
|35,40
|96.656.805
|% -9,23
|
|THYAO
|223,20
|5.284.061.335
|% 0,45
|
|KOZAL
|27,90
|5.162.782.323
|% 2,05
|
|BRSAN
|914,60
|4.196.512.837
|% -7,93
|
|TUPRS
|141,50
|4.058.025.520
|% -3,41
|
|KOZAA
|71,55
|3.357.554.352
|% 5,07
|
|EKGYO
|7,51
|1.814.768.851
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,24
|1.410.752.790
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,90
|5.162.782.323
|% 2,05
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.210.614
|% -5,36
|
|ODAS
|12,98
|1.847.674.051
|% -3,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8774
|27,8806
|% 0,42
|
|Euro
|29,3908
|29,4044
|% 0,68
|
|Sterlin
|33,8464
|34,0162
|% 0,71
|
|Frank
|30,7861
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4136
|7,4508
|% 0,47
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-15,58
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.582
|11.664
|237,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.895
|2.927
|59,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-0,36
|
Seans Raporu
16:29
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