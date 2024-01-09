***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 15:39
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236207
BIST
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16:287.772
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,76
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2829,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0730
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9435
En Düşük
29,7686
16:2832,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0285
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:281.956,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.956,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MARKA
|42,90
|16.556.601
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.203.941
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.204.246
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.127.906
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|426.350.224
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.728.658
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|139.309.384
|% -8,23
|
|EBEBK
|64,75
|260.472.617
|% -8,16
|
|CVKMD
|387,25
|307.584.734
|% -6,97
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,40
|8.947.112.360
|% 0,33
|
|ISCTR
|25,42
|6.404.303.359
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,78
|6.151.225.983
|% 3,55
|
|AKBNK
|41,02
|4.688.433.082
|% 1,43
|
|GARAN
|62,15
|2.928.484.975
|% 0,08
|
|YKBNK
|22,78
|6.151.225.983
|% 3,55
|
|ISCTR
|25,42
|6.404.303.359
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,09
|1.682.251.246
|% 1,89
|
|VAKBN
|15,48
|2.525.524.118
|% 3,89
|
|HLGYO
|2,63
|394.388.151
|% 7,79
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9371
|29,9412
|% 0,24
|
|Euro
|32,7777
|32,7939
|% 0,09
|
|Sterlin
|37,9869
|38,1774
|% 0,02
|
|Frank
|35,0204
|35,2314
|% -0,23
|
|Riyal
|7,9598
|7,9998
|% 0,23
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|941,28
|943,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,33
|989,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,32
|2.037,64
|% 0,66
|