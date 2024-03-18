***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 15:57
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259789
BIST
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16:498.769
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -59,86
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4932,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1747
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4935,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1025
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:492.240,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,22
|Açılış
|: 2.240,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MEPET
|13,31
|16.041.088
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|37.994.451
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.176.822
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.787.447
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.061.803
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.205.345
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.418.515
|% -9,93
|
|DOAS
|315,75
|3.954.693.033
|% 5,43
|
|ALVES
|56,75
|2.887.299.597
|% -6,58
|
|PATEK
|157,50
|2.409.853.406
|% -3,49
|
|OBAMS
|50,50
|1.895.153.454
|% -8,18
|
|REEDR
|54,75
|1.831.869.853
|% -5,28
|
|EKGYO
|10,66
|1.045.103.736
|% -1,11
|
|AKFGY
|2,51
|199.892.330
|% -4,92
|
|TSPOR
|1,52
|106.348.557
|% -5,59
|
|ADESE
|2,63
|142.162.489
|% -4,71
|
|ALVES
|56,75
|2.887.299.597
|% -6,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2977
|32,3044
|% 0,55
|
|Euro
|35,2142
|35,2266
|% 0,31
|
|Sterlin
|42,2667
|42,4786
|% 1,64
|
|Frank
|37,5332
|37,7213
|% 1,56
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,23
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|921,45
|922,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,38
|1.061,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,62
|2.157,88
|% 0,66
|