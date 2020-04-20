***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2020 10:30
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
09.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2020-10062
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihli 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
seçilmesine ilişkin kararı İzmir Ticaret
Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Nisan 2020 tarihli 10062 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839238
BIST
16:1798.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 197,26
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
16:176,9470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9498
En Düşük
6,8741
16:177,5476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
16:17375,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,88
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
377,17
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.606.695
|% 9,98
|
|DOKTA
|26,46
|22.647.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.294.729
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.493.185
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|ITTFH
|2,75
|154.038.674
|% -9,24
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|SANFM
|6,84
|9.861.719
|% -8,56
|
|GARAN
|8,35
|589.003.426
|% -0,48
|
|ASELS
|27,26
|539.967.676
|% 0,52
|
|THYAO
|10,52
|524.635.366
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,25
|371.078.867
|% 3,50
|
|MGROS
|30,28
|361.728.945
|% 3,84
|
|ISFIN
|3,25
|371.078.867
|% 3,50
|
|KARSN
|1,50
|147.919.137
|% 2,74
|
|YKBNK
|1,99
|192.287.754
|% -1,00
|
|GUSGR
|2,81
|245.256.300
|% 1,08
|
|ODAS
|1,50
|116.893.969
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6211
|8,6643
|% -0,20
|
|Frank
|7,1497
|7,1928
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8463
|1,8555
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-0,93
|
|Altın Gr.
|376
|377
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.472
|-51,40
|
|Tam
|2.489
|2.547
|-49,10
|
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,70
|
|Çeyrek
|606
|619
|-12,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,65
|