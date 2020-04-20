***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2020Tescil Tarihi09.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.04.2020-10062AçıklamalarŞirketimizin 26 Mart 2020 tarihli 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ninseçilmesine ilişkin kararı İzmir TicaretSicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Nisan 2020 tarihli 10062 sayılı Ticaret SicilGazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839238BIST