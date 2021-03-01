***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.03.2021 23:25
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesinin tavsiyesi üzerine Şirketimizin 2021 takvim yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
seçilmesine ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914355
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,2970
En Düşük
7,2725
18:058,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,7975
En Düşük
8,7626
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,14
|Açılış
|: 404,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2728
|7,2821
|% -0,19
|
|Euro
|8,7642
|8,7909
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-0,96
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,03
|