***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 09:06
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
02.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021-10302
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihli 2020 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız
denetim kuruluşu olarak
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
seçilmesine ilişkin kararı İzmir Ticaret
Sicil Müdürlüğü
tarafından 02 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 05 Nisan 2021 tarihli 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923140
BIST
11:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.437
En Düşük
1.429
11:158,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1359
11:159,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,5600
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5746
11:15453,86
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 453,86
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
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458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ERBOS
|75,90
|43.816.132
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.178.993
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.757.582
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,97
|10.350.862
|% -9,71
|
|FORMT
|1,58
|9.947.716
|% -9,71
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,72
|9.532.855
|% -7,09
|
|BJKAS
|8,73
|367.475.268
|% -5,11
|
|KOZAL
|126,50
|327.974.219
|% 1,12
|
|GARAN
|6,90
|291.178.155
|% 0,27
|
|JANTS
|886,00
|207.544.714
|% 7,13
|
|SISE
|7,47
|203.639.707
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,73
|367.475.268
|% -5,11
|
|GARAN
|6,90
|291.178.155
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,71
|117.897.923
|% -6,78
|
|PETKM
|6,11
|175.661.472
|% 2,00
|
|SISE
|7,47
|203.639.707
|% 1,08
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1583
|8,1661
|% 0,17
|
|Euro
|9,5926
|9,6095
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2916
|11,3483
|% 0,45
|
|Frank
|8,6374
|8,6894
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 0,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-1,11
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Seans Raporu
11:13
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11:24AKSEN
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 019, 487 adet işlem
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11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 1 artarak (% 0.21 ) 1, 466
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11:23VANGD
Yüzde 4.86 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 066 adet işlem
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11:22OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 145 adet işlem