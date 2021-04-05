***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2021Tescil Tarihi02.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2021-10302AçıklamalarŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihli 2020 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsızdenetim kuruluşu olarakPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ninseçilmesine ilişkin kararı İzmir TicaretSicil Müdürlüğütarafından 02 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 05 Nisan 2021 tarihli 10302 sayılı Türkiye Ticaret SiciliGazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923140BIST