***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.03.2022 08:28
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesinin tavsiyesi üzerine Şirketimizin 2022 takvim yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005624
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
0
En Düşük
0
18:0513,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0579
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
13,9028
En Düşük
13,7651
18:0515,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,6228
En Düşük
15,4520
18:05848,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,87
|Açılış
|: 850,53
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
851,95
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,86
|35.676.415
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|AGYO
|2,51
|7.167.323
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|97.093.483
|% 0,00
|
|ANELE
|2,09
|4.618.685
|% 0,00
|
|ARDYZ
|4,86
|35.676.415
|% 0,00
|
|AYEN
|7,91
|14.024.594
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 0,00
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 0,00
|
|HUNER
|2,84
|507.893.887
|% 0,00
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8508
|13,9025
|% 0,42
|
|Euro
|15,5463
|15,6228
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,5158
|18,6087
|% -0,09
|
|Frank
|15,0083
|15,0987
|% -0,27
|
|Riyal
|3,6778
|3,6962
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-2,95
|
|Altın Gr.
|847
|847
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|-0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,94
|