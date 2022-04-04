***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2022 14:23
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2022
Tescil Tarihi
30.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2022-10551
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mart 2022 tarihli 2021 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız
denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
tarafından 30 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 04 Nisan 2022 tarihli 10551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015391
BIST
17:452.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 52,93
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.305
En Düşük
2.264
17:4514,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0247
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4516,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0347
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:45914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6865
|14,7181
|% 0,24
|
|Euro
|16,1643
|16,1820
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2366
|19,3331
|% 0,20
|
|Frank
|15,8118
|15,9071
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9080
|3,9276
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,97
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,23
|
Seans Raporu
17:43
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17:58ASUZU
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