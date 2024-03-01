***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadil metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi amacıyla izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253618BIST