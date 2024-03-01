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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.03.2024 14:56
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadil metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi amacıyla izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253618


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