***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.03.2024 14:56
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadil metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi amacıyla izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253618
BIST
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15:229.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,08
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2231,3479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1144
|Açılış
|: 31,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2233,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0996
|Açılış
|: 33,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:222.070,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 17,22
|Açılış
|: 2.070,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler14:58
|VKING
|37,84
|45.275.198
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.656.825.853
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|413.440.697
|% 9,98
|
|ERCB
|222,70
|344.751.712
|% 9,98
|
|ALCTL
|134,90
|426.106.894
|% -9,95
|
|ERSU
|31,00
|56.078.051
|% -9,36
|
|KTLEV
|109,30
|338.677.752
|% -8,00
|
|GEREL
|31,98
|241.060.934
|% -7,36
|
|EDATA
|31,70
|322.267.124
|% -6,76
|
|EREGL
|45,90
|4.622.983.813
|% 0,83
|
|REEDR
|74,15
|4.023.554.272
|% 7,15
|
|KONTR
|300,25
|3.540.027.252
|% 4,62
|
|GUBRF
|202,20
|3.524.789.257
|% 0,80
|
|THYAO
|279,25
|3.295.073.370
|% -0,89
|
|ISCTR
|10,93
|1.111.425.359
|% -1,53
|
|EREGL
|45,90
|4.622.983.813
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,58
|528.117.645
|% -1,06
|
|EKGYO
|11,26
|959.455.296
|% 1,44
|
|AKFGY
|2,57
|210.895.742
|% 2,39
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2946
|31,3689
|% 0,43
|
|Euro
|33,9463
|33,9548
|% 0,26
|
|Sterlin
|39,5026
|39,7007
|% 0,49
|
|Frank
|35,2687
|35,4811
|% 0,26
|
|Riyal
|8,3361
|8,3779
|% 0,40
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|875,84
|877,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,58
|953,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,04
|2.055,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 86 kaybederek (% -0.56 ) 7, 974
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, ARZUM, SUMAS, UMPAS, KERVN, ATEKS, BRKVY, OYLUM, ERCB, A1CAP
-
15:15
BRYAT, KORDS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15
EDATA, KTLEV, MAALT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15
Bu seansda işlem gören 253 hisse senedinden 181 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 64 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 8 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem