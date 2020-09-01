***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020- 30/06/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ekli dosyada yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872811BIST