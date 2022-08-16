***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
16.08.2022 23:58
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 30/06/2022 ara dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak
yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056136
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0441
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9580
En Düşük
17,8970
18:0518,2721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2721
En Düşük
18,2188
18:051.023,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.023,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.025,26
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9030
|17,9564
|% 0,24
|
|Euro
|18,2091
|18,2726
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,6236
|21,7321
|% 0,15
|
|Frank
|18,8093
|18,9227
|% 0,16
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|1,78
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.859
|6.952
|1,00
|
|Yarım
|3.342
|3.399
|1,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,00
|
|B. Petrol
|92,67
|92,67
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
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17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
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17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
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17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL