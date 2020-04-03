***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
03.04.2020 18:24
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptalleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
30.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Üretim planlanması yapılması
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Sipariş ve teslimat süreçlerinde olacak iyileşme
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
09.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
24.03.2020 tarihli açıklamamızda, Corona virüs salgını nedeniyle gelinen noktada, Müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptallerine istinaden,
Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızdaki faaliyetlerimizin 30 Mart'a kadar olan süreçte yavaşlatılması, akabinde 30 Mart ile 6 Nisan arasındaki süreçte ise üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup,
Şirketimiz'in tedarikçi ve müşteri sipariş koşulları tekrar değerlendirilerek bu sürenin 9 Nisan 2020 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834723
BIST