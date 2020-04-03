***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniMüşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptalleriVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi30.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerÜretim planlanması yapılmasıYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSipariş ve teslimat süreçlerinde olacak iyileşmeYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih09.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar24.03.2020 tarihli açıklamamızda, Corona virüs salgını nedeniyle gelinen noktada, Müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptallerine istinaden,Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızdaki faaliyetlerimizin 30 Mart'a kadar olan süreçte yavaşlatılması, akabinde 30 Mart ile 6 Nisan arasındaki süreçte ise üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup,Şirketimiz'in tedarikçi ve müşteri sipariş koşulları tekrar değerlendirilerek bu sürenin 9 Nisan 2020 olarak revize edilmesi kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834723BIST