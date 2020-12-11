***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleriVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi29 Aralık Salı günü 07:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilecek olup, 04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerBakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemleri için nöbetçi personel bulundurulacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılacaktır.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarPınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarımızda, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 29 Aralık Salı günü 07:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892855BIST