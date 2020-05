***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/05/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEge Tech Ltd.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHolding şirketlerinin faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1000 İngiliz PounduEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12/05/2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1000 İngiliz PounduBeher Payın Alış Fiyatı1000 İngiliz PounduToplam Tutar1000 İngiliz PounduEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,000775İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,000847Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca, ABD'de kurulu Autotech Fund II, LP fonuna katılma kararı alınmıştır. Fon portföyü otomotiv sektöründe yeni teknoloji üretimi konusunda faaliyet gösteren start up şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketimizce başlangıçta 513.000.-ABD Doları tutarında yatırım yapılacak, beş yıllık süreçte Fon tarafından çağrıda bulunulduğunda bu tutar yükseltilebilecektir. Taahhüt tavanımız 1.800.000.-ABD Doları ile sınırlıdır. Fona katılımımız İngiltere'de münhasıran bu amaçla kurulan, 1000 İngiliz Poundu sermayeli Ege Tech Ltd. aracılığı ile yapılacaktır.