***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.05.2020 23:48
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ege Tech Ltd.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Holding şirketlerinin faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1000 İngiliz Poundu
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12/05/2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1000 İngiliz Poundu
Beher Payın Alış Fiyatı
1000 İngiliz Poundu
Toplam Tutar
1000 İngiliz Poundu
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,000775
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,000847
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca, ABD'de kurulu Autotech Fund II, LP fonuna katılma kararı alınmıştır. Fon portföyü otomotiv sektöründe yeni teknoloji üretimi konusunda faaliyet gösteren start up şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketimizce başlangıçta 513.000.-ABD Doları tutarında yatırım yapılacak, beş yıllık süreçte Fon tarafından çağrıda bulunulduğunda bu tutar yükseltilebilecektir. Taahhüt tavanımız 1.800.000.-ABD Doları ile sınırlıdır. Fona katılımımız İngiltere'de münhasıran bu amaçla kurulan, 1000 İngiliz Poundu sermayeli Ege Tech Ltd. aracılığı ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845632
BIST