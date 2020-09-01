***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.4 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260Transferler14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-656.616 163.248.314 162.591.698 162.591.698Dönem Karı (Zararı)163.248.314 163.248.314 163.248.314Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-656.616 -656.616 -656.616Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -5.155.317 40.845.743 328.807.036 163.248.314 557.014.881 557.014.881Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Transferler19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.041.011 -93.399 99.365.779 98.231.369 98.231.369Dönem Karı (Zararı)99.365.779 99.365.779 99.365.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.041.011 -93.399 -1.134.410 -1.134.410Kar Payları-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -8.332.317 -93.399 60.831.063 366.529.101 99.365.779 547.569.332 547.569.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.238.723 138.124.341Dönem Karı (Zararı)99.365.779 163.248.314Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.302.424 7.166.257Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 6.296.597 5.327.489Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler193.499 136.288Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.568 -38.018Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 191.931 174.306Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.481.595 3.200.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.620.253 1.610.995Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 365.372 7.891Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.495.970 1.581.964Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.278.807 -4.670.241Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.226.250 -5.218.125Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 947.443 547.884Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.163.335 -3.757.075Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -5.625.594 -12.218.827Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 13.500.715 19.147.773Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -102.246 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.172.571 -16.150.945Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler49.385.253 -10.072.302Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.076.705 3.702.445Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14.091.279 7.919.032Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.038.697 -2.828.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.547.309 -9.709.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-98.087 -886.183Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-684.588 -3.094.110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.064.031 -1.182.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-553.425 -1.386.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.617.456 204.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları113.840.774 154.263.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -982.208 -609.086Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -16.619.843 -15.530.199YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.974.796 -8.289.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri140.370 1.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.157.599 -8.265.854Alınan Temettüler3 0 6.119.950Alınan Faiz4.720.735 5.360.785Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.271.290 -11.506.017FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.702.664 -134.206.442Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri122.058.231 24.512.668Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.279.599 -7.965.845Ödenen Temettüler-58.578.550 -150.010.077Ödenen Faiz-1.497.418 -743.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)137.916.183 -4.371.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)137.916.183 -4.371.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.010.437 207.776.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 377.926.620 203.404.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 378.509.141 240.087.443 208.355.747Finansal Yatırımlar5 28.742.091 54.523.430 0Ticari Alacaklar58.847.011 108.739.347 130.031.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,13 17.924.482 35.533.220 31.498.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 40.922.529 73.206.127 98.532.465Diğer Alacaklar56.282.186 16.210.144 15.080.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 51.399.635 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.882.551 16.210.144 15.080.607Türev Araçlar68.568 0 0Stoklar7 84.695.192 98.230.716 102.147.629Peşin Ödenmiş Giderler8 1.194.656 5.552.865 2.712.374Diğer Dönen Varlıklar43.584 37.376 30.075ARA TOPLAM608.382.429 523.381.321 458.357.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR608.382.429 523.381.321 458.357.441DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.510.049 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.510.049 0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar3.510.049 0 0Diğer Alacaklar43.838 39.175 35.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.838 39.175 35.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 137.436.553 131.810.959 121.673.977Maddi Duran Varlıklar10 65.406.873 70.205.987 63.552.426Kullanım Hakkı Varlıkları4.349.324 3.802.113 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.598.679 17.724.369 13.994.234Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.598.679 17.724.369 13.994.234Peşin Ödenmiş Giderler8 1.873.629 1.554.117 2.071.532Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.014.348 832.828 2.270.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR231.233.293 225.969.548 203.598.218TOPLAM VARLIKLAR839.615.722 749.350.869 661.955.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar62.389.908 15.740.624 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar62.389.908 15.740.624 0Banka Kredileri12 60.426.930 15.031.445 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.962.978 709.179 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 18.695.098 2.717.501 14.192.885Ticari Borçlar15.272.964 40.820.270 55.515.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,13 91.561 271.761 211.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 15.181.403 40.548.509 55.304.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.952.467 6.050.554 3.991.669Diğer Borçlar141.509.016 72.892 73.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 141.432.153 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar76.863 72.892 73.583Türev Araçlar37.750 2.458.452 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.098.360 3.511.494 4.887.102Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 4.655.491 7.853.352 5.311.243Kısa Vadeli Karşılıklar5.439.929 3.578.587 5.347.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 993.203 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.446.726 3.578.587 5.347.097Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.179.643 39.024 21.636ARA TOPLAM260.230.626 82.842.750 89.340.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER260.230.626 82.842.750 89.340.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.599.704 4.611.249 18.741.462İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.599.704 4.611.249 18.741.462Banka Kredileri12 13.857.088 1.087.694 18.741.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.742.616 3.523.555 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)352.661 624.115 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.863.399 11.924.089 9.440.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.863.399 11.924.089 9.440.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.815.764 17.159.453 28.181.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER292.046.390 100.002.203 117.522.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar547.569.332 649.348.666 544.433.260Ödenmiş Sermaye17 3.150.000 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları17 26.119.105 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-93.399 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları-93.399 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler60.831.063 40.845.743 25.860.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları366.529.101 328.807.036 206.943.192Net Dönem Karı veya Zararı99.365.779 257.718.088 286.859.179TOPLAM ÖZKAYNAKLAR547.569.332 649.348.666 544.433.260TOPLAM KAYNAKLAR839.615.722 749.350.869 661.955.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat195.384.925 378.026.782 72.893.168 187.114.278Satışların Maliyeti-122.606.607 -214.948.509 -44.604.769 -104.757.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775BRÜT KAR (ZARAR)72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775Genel Yönetim Giderleri-10.249.436 -9.367.360 -5.413.900 -4.973.116Pazarlama Giderleri-7.462.264 -11.829.963 -2.704.648 -5.263.952Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.770.791 -1.206.110 -1.391.477 -951.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 38.846.794 33.308.568 6.989.973 8.431.895Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -23.676.252 -23.432.494 -1.452.995 -6.178.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.466.369 150.550.914 24.315.352 73.421.991Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.328.496 5.218.125 3.086.058 2.432.831Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-65.798 0 -887 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 5.625.594 12.218.827 2.587.524 7.686.721FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)78.354.661 167.987.866 29.988.047 83.541.543Finansman Gelirleri21 60.203.378 27.060.723 27.101.318 9.727.569Finansman Giderleri21 -25.691.545 -12.652.502 -14.984.572 -7.004.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.866.494 182.396.087 42.104.793 86.264.184Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.500.715 -19.147.773 -5.840.102 -8.510.329Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -13.421.982 -18.874.727 -5.373.343 -9.132.787Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -78.733 -273.046 -466.759 622.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855DÖNEM KARI (ZARARI)99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,31540000 0,51820000 0,11510000 0,24680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.041.011 -656.616 418.596 230.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.301.265 -820.770 523.245 288.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler260.254 164.154 -104.649 -57.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 260.254 164.154 -104.649 -57.734Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-93.399 0 -93.399 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.134.410 -656.616 325.197 230.938TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872810BIST