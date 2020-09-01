***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.09.2020 23:37
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.4 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260
Transferler
14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-656.616 163.248.314 162.591.698 162.591.698
Dönem Karı (Zararı)
163.248.314 163.248.314 163.248.314
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-656.616 -656.616 -656.616
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -5.155.317 40.845.743 328.807.036 163.248.314 557.014.881 557.014.881
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.011 -93.399 99.365.779 98.231.369 98.231.369
Dönem Karı (Zararı)
99.365.779 99.365.779 99.365.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.041.011 -93.399 -1.134.410 -1.134.410
Kar Payları
-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -8.332.317 -93.399 60.831.063 366.529.101 99.365.779 547.569.332 547.569.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.238.723 138.124.341
Dönem Karı (Zararı)
99.365.779 163.248.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.302.424 7.166.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 6.296.597 5.327.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
193.499 136.288
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.568 -38.018
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 191.931 174.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.481.595 3.200.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.620.253 1.610.995
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 365.372 7.891
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.495.970 1.581.964
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.278.807 -4.670.241
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.226.250 -5.218.125
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 947.443 547.884
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.163.335 -3.757.075
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -5.625.594 -12.218.827
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 13.500.715 19.147.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -102.246 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.172.571 -16.150.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
49.385.253 -10.072.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.076.705 3.702.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.091.279 7.919.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.038.697 -2.828.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.547.309 -9.709.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.087 -886.183
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-684.588 -3.094.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.064.031 -1.182.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-553.425 -1.386.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.617.456 204.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.840.774 154.263.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -982.208 -609.086
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -16.619.843 -15.530.199
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.974.796 -8.289.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.370 1.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.157.599 -8.265.854
Alınan Temettüler
3 0 6.119.950
Alınan Faiz
4.720.735 5.360.785
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.271.290 -11.506.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.702.664 -134.206.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.058.231 24.512.668
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.279.599 -7.965.845
Ödenen Temettüler
-58.578.550 -150.010.077
Ödenen Faiz
-1.497.418 -743.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.916.183 -4.371.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.916.183 -4.371.753
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.010.437 207.776.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 377.926.620 203.404.934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 378.509.141 240.087.443 208.355.747
Finansal Yatırımlar
5 28.742.091 54.523.430 0
Ticari Alacaklar
58.847.011 108.739.347 130.031.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,13 17.924.482 35.533.220 31.498.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.922.529 73.206.127 98.532.465
Diğer Alacaklar
56.282.186 16.210.144 15.080.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 51.399.635 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.882.551 16.210.144 15.080.607
Türev Araçlar
68.568 0 0
Stoklar
7 84.695.192 98.230.716 102.147.629
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.194.656 5.552.865 2.712.374
Diğer Dönen Varlıklar
43.584 37.376 30.075
ARA TOPLAM
608.382.429 523.381.321 458.357.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
608.382.429 523.381.321 458.357.441
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.510.049 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.510.049 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.510.049 0 0
Diğer Alacaklar
43.838 39.175 35.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.838 39.175 35.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 137.436.553 131.810.959 121.673.977
Maddi Duran Varlıklar
10 65.406.873 70.205.987 63.552.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.349.324 3.802.113 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.598.679 17.724.369 13.994.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.598.679 17.724.369 13.994.234
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.873.629 1.554.117 2.071.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.014.348 832.828 2.270.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.233.293 225.969.548 203.598.218
TOPLAM VARLIKLAR
839.615.722 749.350.869 661.955.659
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.389.908 15.740.624 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.389.908 15.740.624 0
Banka Kredileri
12 60.426.930 15.031.445 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.962.978 709.179 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 18.695.098 2.717.501 14.192.885
Ticari Borçlar
15.272.964 40.820.270 55.515.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,13 91.561 271.761 211.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.181.403 40.548.509 55.304.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.952.467 6.050.554 3.991.669
Diğer Borçlar
141.509.016 72.892 73.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 141.432.153 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.863 72.892 73.583
Türev Araçlar
37.750 2.458.452 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.098.360 3.511.494 4.887.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.655.491 7.853.352 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.439.929 3.578.587 5.347.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 993.203 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.446.726 3.578.587 5.347.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.179.643 39.024 21.636
ARA TOPLAM
260.230.626 82.842.750 89.340.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.230.626 82.842.750 89.340.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.599.704 4.611.249 18.741.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.599.704 4.611.249 18.741.462
Banka Kredileri
12 13.857.088 1.087.694 18.741.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.742.616 3.523.555 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
352.661 624.115 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.863.399 11.924.089 9.440.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.863.399 11.924.089 9.440.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.815.764 17.159.453 28.181.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
292.046.390 100.002.203 117.522.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
547.569.332 649.348.666 544.433.260
Ödenmiş Sermaye
17 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 26.119.105 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.332.317 -7.291.306 -4.498.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-93.399 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-93.399 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.831.063 40.845.743 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
366.529.101 328.807.036 206.943.192
Net Dönem Karı veya Zararı
99.365.779 257.718.088 286.859.179
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
547.569.332 649.348.666 544.433.260
TOPLAM KAYNAKLAR
839.615.722 749.350.869 661.955.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
195.384.925 378.026.782 72.893.168 187.114.278
Satışların Maliyeti
-122.606.607 -214.948.509 -44.604.769 -104.757.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775
BRÜT KAR (ZARAR)
72.778.318 163.078.273 28.288.399 82.356.775
Genel Yönetim Giderleri
-10.249.436 -9.367.360 -5.413.900 -4.973.116
Pazarlama Giderleri
-7.462.264 -11.829.963 -2.704.648 -5.263.952
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.770.791 -1.206.110 -1.391.477 -951.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.846.794 33.308.568 6.989.973 8.431.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -23.676.252 -23.432.494 -1.452.995 -6.178.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.466.369 150.550.914 24.315.352 73.421.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.328.496 5.218.125 3.086.058 2.432.831
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-65.798 0 -887 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 5.625.594 12.218.827 2.587.524 7.686.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.354.661 167.987.866 29.988.047 83.541.543
Finansman Gelirleri
21 60.203.378 27.060.723 27.101.318 9.727.569
Finansman Giderleri
21 -25.691.545 -12.652.502 -14.984.572 -7.004.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
112.866.494 182.396.087 42.104.793 86.264.184
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.500.715 -19.147.773 -5.840.102 -8.510.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -13.421.982 -18.874.727 -5.373.343 -9.132.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -78.733 -273.046 -466.759 622.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
99.365.779 163.248.314 36.264.691 77.753.855
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,31540000 0,51820000 0,11510000 0,24680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.041.011 -656.616 418.596 230.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.301.265 -820.770 523.245 288.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
260.254 164.154 -104.649 -57.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 260.254 164.154 -104.649 -57.734
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-93.399 0 -93.399 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.134.410 -656.616 325.197 230.938
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.231.369 162.591.698 36.589.888 77.984.793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872810
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