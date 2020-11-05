***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2020 23:46
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.4 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260
Transferler
14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.352.531 209.941.232 208.588.701 209.941.232 209.941.232 209.941.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.352.531 -1.352.531 -1.352.531
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -5.851.232 40.845.743 328.807.036 209.941.232 603.011.884 603.011.884
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666
Transferler
19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.782 4.943 205.210.015 203.046.176 203.046.176
Dönem Karı (Zararı)
205.210.015 205.210.015 205.210.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.168.782 4.943 -2.163.839 -2.163.839
Kar Payları
-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -9.460.088 4.943 60.831.063 366.529.101 205.210.015 652.384.139 652.384.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.238.285 192.672.246
Dönem Karı (Zararı)
205.210.015 209.941.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.169.127 15.541.887
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 9.862.445 8.667.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-316.315 1.087.630
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.674 -38.562
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -319.989 1.126.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.791.005 4.840.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.358.810 1.918.186
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 463.322 4.041
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.968.873 2.918.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.046.253 -5.229.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -9.105.399 -5.917.830
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 2.059.146 688.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.996.851 1.438.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -10.860.772 -15.491.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 26.126.596 20.228.185
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-384.430 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.939.360 -6.572.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.426.018 2.250.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.071.181 2.942.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.203.928 -4.378.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
934.648 -201.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.826.128 -2.691.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
819.854 -761.897
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-799.212 -3.213.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.224.749 -519.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-367.608 -712.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.592.357 193.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
216.439.782 218.910.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.430.986 -1.540.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.770.511 -24.697.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.595.357 -31.013.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.538 1.326
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.378.990 -17.576.942
Alınan Temettüler
3 0 6.119.950
Alınan Faiz
8.083.125 6.392.092
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-29.723.030 -25.950.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.314.446 -149.636.612
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.795.600 16.792.139
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.146.966 -15.590.227
Ödenen Temettüler
-58.578.551 -150.010.077
Ödenen Faiz
-3.755.637 -828.447
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.957.374 12.021.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.957.374 12.021.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.010.437 207.776.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 415.967.811 219.798.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 417.067.091 240.087.443 208.355.747
Finansal Yatırımlar
5 80.736.410 54.523.430 0
Ticari Alacaklar
109.139.417 108.739.347 130.031.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,13 17.579.148 35.533.220 31.498.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 91.560.269 73.206.127 98.532.465
Diğer Alacaklar
58.271.668 16.210.144 15.080.607
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13 52.004.892 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.266.776 16.210.144 15.080.607
Stoklar
7 79.011.754 98.230.716 102.147.629
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.315.746 5.552.865 2.712.374
Diğer Dönen Varlıklar
58.750 37.376 30.075
ARA TOPLAM
748.600.836 523.381.321 458.357.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
748.600.836 523.381.321 458.357.441
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.510.050 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.510.050 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
3.510.050 0 0
Diğer Alacaklar
48.832 39.175 35.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.832 39.175 35.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 142.671.731 131.810.959 121.673.977
Maddi Duran Varlıklar
10 63.207.784 70.205.987 63.552.426
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.148.341 3.802.113 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.535.031 17.724.369 13.994.234
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.535.031 17.724.369 13.994.234
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.856.588 1.554.117 2.071.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.554.428 832.828 2.270.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
235.532.785 225.969.548 203.598.218
TOPLAM VARLIKLAR
984.133.621 749.350.869 661.955.659
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.445.643 15.740.624 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.445.643 15.740.624 0
Banka Kredileri
12 68.300.171 15.031.445 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.145.472 709.179 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 30.028.616 2.717.501 14.192.885
Ticari Borçlar
35.994.141 40.820.270 55.515.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,13 897.752 271.761 211.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.096.389 40.548.509 55.304.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.870.408 6.050.554 3.991.669
Diğer Borçlar
141.569.143 72.892 73.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 141.432.153 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
136.990 72.892 73.583
Türev Araçlar
1.893.030 2.458.452 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.153.298 3.511.494 4.887.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 13.388.841 7.853.352 5.311.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.010.782 3.578.587 5.347.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.489.804 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.520.978 3.578.587 5.347.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.200.105 39.024 21.636
ARA TOPLAM
312.554.007 82.842.750 89.340.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.554.007 82.842.750 89.340.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.449.484 4.611.249 18.741.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.449.484 4.611.249 18.741.462
Banka Kredileri
12 0 1.087.694 18.741.462
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.449.484 3.523.555 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
183.099 624.115 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.562.892 11.924.089 9.440.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.562.892 11.924.089 9.440.196
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.195.475 17.159.453 28.181.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
331.749.482 100.002.203 117.522.399
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
652.384.139 649.348.666 544.433.260
Ödenmiş Sermaye
17 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 26.119.105 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.943 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.943 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
60.831.063 40.845.743 25.860.485
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
366.529.101 328.807.036 206.943.192
Net Dönem Karı veya Zararı
205.210.015 257.718.088 286.859.179
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
652.384.139 649.348.666 544.433.260
TOPLAM KAYNAKLAR
984.133.621 749.350.869 661.955.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
336.262.818 540.369.530 140.877.893 162.342.748
Satışların Maliyeti
-203.979.588 -315.227.799 -81.372.981 -100.279.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.283.230 225.141.731 59.504.912 62.063.458
BRÜT KAR (ZARAR)
132.283.230 225.141.731 59.504.912 62.063.458
Genel Yönetim Giderleri
-15.412.468 -13.949.039 -5.163.032 -4.581.679
Pazarlama Giderleri
-10.179.160 -17.502.476 -2.716.896 -5.672.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.316.789 -2.249.026 -1.545.998 -1.042.916
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 55.895.399 35.279.295 17.048.605 1.970.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -30.297.910 -26.980.268 -6.621.658 -3.547.774
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.972.302 199.740.217 60.505.933 49.189.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 9.489.829 5.917.830 4.161.333 699.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-335.064 0 -269.266 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.860.772 15.491.281 5.235.178 3.272.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
147.987.839 221.149.328 69.633.178 53.161.462
Finansman Gelirleri
21 118.154.015 38.565.976 57.950.637 11.505.253
Finansman Giderleri
21 -34.805.243 -29.545.887 -9.113.698 -16.893.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
231.336.611 230.169.417 118.470.117 47.773.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.126.596 -20.228.185 -12.625.881 -1.080.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -27.306.000 -20.451.416 -13.884.018 -1.576.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.179.404 223.231 1.258.137 496.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,65150000 0,66650000 0,33600000 0,14820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.168.783 -1.352.531 -1.127.771 -695.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.710.979 -1.690.664 -1.409.714 -869.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
542.196 338.133 281.943 173.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 542.196 338.133 281.943 173.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.946 0 98.345 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.163.837 -1.352.531 -1.029.426 -695.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.046.178 208.588.701 104.814.810 45.997.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
203.046.178 208.588.701 104.814.810 45.997.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886481
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