***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 161.583.508 767.042.791Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.4 -365.344 -60.660.679 -61.026.023 -161.583.508 -222.609.531Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 206.943.192 286.859.179 544.433.260 544.433.260Transferler14.985.258 271.873.921 -286.859.179 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.352.531 209.941.232 208.588.701 209.941.232 209.941.232 209.941.232Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.352.531 -1.352.531 -1.352.531Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları-150.010.077 -150.010.077 -150.010.077Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -5.851.232 40.845.743 328.807.036 209.941.232 603.011.884 603.011.884Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -7.291.306 40.845.743 328.807.036 257.718.088 649.348.666 649.348.666Transferler19.985.320 237.732.768 -257.718.088 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.168.782 4.943 205.210.015 203.046.176 203.046.176Dönem Karı (Zararı)205.210.015 205.210.015 205.210.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.168.782 4.943 -2.163.839 -2.163.839Kar Payları-200.010.703 -200.010.703 -200.010.703Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -9.460.088 4.943 60.831.063 366.529.101 205.210.015 652.384.139 652.384.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI193.238.285 192.672.246Dönem Karı (Zararı)205.210.015 209.941.232Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.169.127 15.541.887Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 9.862.445 8.667.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-316.315 1.087.630Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.674 -38.562Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -319.989 1.126.192Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.791.005 4.840.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.358.810 1.918.186Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 463.322 4.041Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.968.873 2.918.455Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.046.253 -5.229.261Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -9.105.399 -5.917.830Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 2.059.146 688.569Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.996.851 1.438.415Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -10.860.772 -15.491.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 26.126.596 20.228.185Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-384.430 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.939.360 -6.572.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.426.018 2.250.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.071.181 2.942.905Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler20.203.928 -4.378.708Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)934.648 -201.923Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.826.128 -2.691.208Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)819.854 -761.897Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-799.212 -3.213.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.224.749 -519.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-367.608 -712.385Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.592.357 193.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları216.439.782 218.910.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.430.986 -1.540.818Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.770.511 -24.697.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.595.357 -31.013.662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri423.538 1.326Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.378.990 -17.576.942Alınan Temettüler3 0 6.119.950Alınan Faiz8.083.125 6.392.092Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-29.723.030 -25.950.088FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.314.446 -149.636.612Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri119.795.600 16.792.139Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.146.966 -15.590.227Ödenen Temettüler-58.578.551 -150.010.077Ödenen Faiz-3.755.637 -828.447YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.957.374 12.021.972NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)175.957.374 12.021.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 240.010.437 207.776.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 415.967.811 219.798.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 417.067.091 240.087.443 208.355.747Finansal Yatırımlar5 80.736.410 54.523.430 0Ticari Alacaklar109.139.417 108.739.347 130.031.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,13 17.579.148 35.533.220 31.498.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 91.560.269 73.206.127 98.532.465Diğer Alacaklar58.271.668 16.210.144 15.080.607İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 52.004.892 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.266.776 16.210.144 15.080.607Stoklar7 79.011.754 98.230.716 102.147.629Peşin Ödenmiş Giderler8 4.315.746 5.552.865 2.712.374Diğer Dönen Varlıklar58.750 37.376 30.075ARA TOPLAM748.600.836 523.381.321 458.357.441TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR748.600.836 523.381.321 458.357.441DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.510.050 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.510.050 0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar3.510.050 0 0Diğer Alacaklar48.832 39.175 35.663İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar48.832 39.175 35.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 142.671.731 131.810.959 121.673.977Maddi Duran Varlıklar10 63.207.784 70.205.987 63.552.426Kullanım Hakkı Varlıkları4.148.341 3.802.113 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.535.031 17.724.369 13.994.234Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.535.031 17.724.369 13.994.234Peşin Ödenmiş Giderler8 1.856.588 1.554.117 2.071.532Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.554.428 832.828 2.270.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR235.532.785 225.969.548 203.598.218TOPLAM VARLIKLAR984.133.621 749.350.869 661.955.659KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.445.643 15.740.624 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.445.643 15.740.624 0Banka Kredileri12 68.300.171 15.031.445 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.145.472 709.179 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 30.028.616 2.717.501 14.192.885Ticari Borçlar35.994.141 40.820.270 55.515.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,13 897.752 271.761 211.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 35.096.389 40.548.509 55.304.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 6.870.408 6.050.554 3.991.669Diğer Borçlar141.569.143 72.892 73.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13 141.432.153 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar136.990 72.892 73.583Türev Araçlar1.893.030 2.458.452 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.153.298 3.511.494 4.887.102Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 13.388.841 7.853.352 5.311.243Kısa Vadeli Karşılıklar6.010.782 3.578.587 5.347.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.489.804 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.520.978 3.578.587 5.347.097Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.200.105 39.024 21.636ARA TOPLAM312.554.007 82.842.750 89.340.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER312.554.007 82.842.750 89.340.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.449.484 4.611.249 18.741.462İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.449.484 4.611.249 18.741.462Banka Kredileri12 0 1.087.694 18.741.462Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.449.484 3.523.555 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)183.099 624.115 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.562.892 11.924.089 9.440.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 15.562.892 11.924.089 9.440.196TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.195.475 17.159.453 28.181.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER331.749.482 100.002.203 117.522.399ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar652.384.139 649.348.666 544.433.260Ödenmiş Sermaye17 3.150.000 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları17 26.119.105 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.460.088 -7.291.306 -4.498.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.943 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları4.943 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler60.831.063 40.845.743 25.860.485Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları366.529.101 328.807.036 206.943.192Net Dönem Karı veya Zararı205.210.015 257.718.088 286.859.179TOPLAM ÖZKAYNAKLAR652.384.139 649.348.666 544.433.260TOPLAM KAYNAKLAR984.133.621 749.350.869 661.955.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat336.262.818 540.369.530 140.877.893 162.342.748Satışların Maliyeti-203.979.588 -315.227.799 -81.372.981 -100.279.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)132.283.230 225.141.731 59.504.912 62.063.458BRÜT KAR (ZARAR)132.283.230 225.141.731 59.504.912 62.063.458Genel Yönetim Giderleri-15.412.468 -13.949.039 -5.163.032 -4.581.679Pazarlama Giderleri-10.179.160 -17.502.476 -2.716.896 -5.672.513Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.316.789 -2.249.026 -1.545.998 -1.042.916Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 55.895.399 35.279.295 17.048.605 1.970.727Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -30.297.910 -26.980.268 -6.621.658 -3.547.774ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.972.302 199.740.217 60.505.933 49.189.303Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 9.489.829 5.917.830 4.161.333 699.705Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-335.064 0 -269.266 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 10.860.772 15.491.281 5.235.178 3.272.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)147.987.839 221.149.328 69.633.178 53.161.462Finansman Gelirleri21 118.154.015 38.565.976 57.950.637 11.505.253Finansman Giderleri21 -34.805.243 -29.545.887 -9.113.698 -16.893.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)231.336.611 230.169.417 118.470.117 47.773.330Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.126.596 -20.228.185 -12.625.881 -1.080.412Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -27.306.000 -20.451.416 -13.884.018 -1.576.689Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.179.404 223.231 1.258.137 496.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918DÖNEM KARI (ZARARI)205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları205.210.015 209.941.232 105.844.236 46.692.918Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,65150000 0,66650000 0,33600000 0,14820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.168.783 -1.352.531 -1.127.771 -695.915Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.710.979 -1.690.664 -1.409.714 -869.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler542.196 338.133 281.943 173.979Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 542.196 338.133 281.943 173.979Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.946 0 98.345 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.163.837 -1.352.531 -1.029.426 -695.915TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)203.046.178 208.588.701 104.814.810 45.997.003Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları203.046.178 208.588.701 104.814.810 45.997.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886481BIST